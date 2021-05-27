Мозаїка пробула під вагонкою понад 12 років

У четвер, 27 травня, на вул. Сахарова, 45 із фасаду будівлі, в якій працював магазин «Фуршет», демонтували вагонку. Під нею понад 10 років була прихована мозаїка роботи художника Романа Патика.

«Просто чудові новини. Мозаїку на вул. Сахарова відновлено! Залишу це без коментарів. Лише скажу: якщо щось дуже хотіти, то неодмінно вдасться. Ще тиждень тому вона була зашита вагонкою, а тепер знову відкрита для огляду всіх. Дякую власнику за чітку позицію! Пильнуємо далі!», – написав у себе на сторінці у Facebook заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

У коментарі ZAXID.NET Андрій Москаленко розповів, що мозаїка була прихована під вагонкою понад 10 років. Він зазначив, що після того, як у 2019 році виконком прийняв рішення створити відкритий реєстр історичних мозаїк міста для їхнього збереження, з власником приміщення велися перемовини щодо того, щоби відкрити це панно.

«Перемовини тривали досить довгий час. Спочатку власник заперечував, але змінив свою думку, за що ми йому дуже вдячні. Там тепер, ніби, має бути інший орендар. Ми будемо пильнувати, щоби не було інших дій, щоби ця мозаїка так і залишилася», – зазначив Андрій Москаленко.

Він розповів, що автором мозаїки є львівський художник Роман Патик.

У коментарі ZAXID.NET Роман Патик розповів, що створив мозаїку "Імпульс і контроль" на замовлення підприємства «Львівприлад».

«Замовлення надійшло від підприємства, щоби створити мозаїку, яка буде відображати їхню продукцію. Підприємство займалося виготовленням приладів для народного господарства та оборони. Я розпочав роботу 28 вересня 1990 року. Перед цим було створено понад 300 начерків і ескізів. Далі сверлили отвори, вбивали штирі, щоби підготувати кращу основу. Прив'язувався каркас, я накидав туди декілька КамАЗів розчину. А потім вже укладка смальти – кольорових невеликих скелець, із яких створюється мозаїка. Працював до 1 грудня, хоча це вже не зовсім сезон для таких робіт. Потім довелося зробити перерву до весни. Весною 1991 року роботу було завершено. Розмір мозаїки 5,7×13 м. Це 74 квадратні метри. Зазвичай такі масштабні роботи роблять бригади, а тут я сам. Трошки мені брат допомагав», – розповів про створення мозаїки Роман Патик.

Розмір мозаїки 5,7×13 м, роботу було завершено весною 1991 року

За його словами, у цьому приміщенні була їдальня «Львівприладу». А у 2009 році мозаїку закрили вагонкою.

«Вона пробула під тою вагонкою понад 12 років. Я дуже тішуся, що її відкрили. Мені про це повідомили, бо зараз я не у Львові. Я ще не бачив у якому вона стані. Як тільки повернуся до Львова, відразу піду подивитися», – розповів Роман Патик.

Також він зазначив, що це його наймасштабніша індивідуальна робота. Інші були колективними. Ще одну роботу, яка мала прикрасити 88 квадратних метів фасаду ще однієї будівлі «Львівприладу», втілити не вдалося.

Роман Патик навчався у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва, нині Львівська національна академія мистецтв. Художник, учень і племінник Володимира Патика, автора відомої мозаїки «Риби» на фасаді магазину «Океан» на вул. володимира Великого у Львові.

Нагадаємо, у 2019 році під час перебудови магазину «Океан» нові власники знесли частину мозаїки «Море і риби». Пізніше Львівська міська рада зобов'язала забудовника відновити мозаїку. Роботами з відновлення керував саме Роман Патик. Після цього випадку 2 серпня 2019 року виконком прийняв рішення про створення відкритого реєстру історичних мозаїк міста для їхнього збереження.