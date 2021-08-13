Поліцейські затримали всіх чотирьох нападників

У п’ятницю вночі, 13 серпня, біля ринку «Добробут» у центрі Львова група молодих хлопців вчинила напад на працівників кіоску з шаурмою. У результаті двох постраждалих іноземців – громадян Туреччини – госпіталізували. Чотирьох хуліганів затримали патрульні.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що інцидент стався близько 1:00 ночі на розі площі Князя Осмомисла та вулиці Старої у центрі Львова. Очевидець повідомив патрульним, що у кіоску з шаурмою біля ринку невідомі вчиняють хуліганські дії та побили іноземців.

Група хуліганів напала на кіоск з шаурмою у центрі Львова

Коли патрульні прибули на місце, порушники якраз дебоширили в кіоску. Побачивши поліцейських, вони кинулися втікати. Інспектори наздогнали двох, ще двоє повернулися на місце події самостійно. Там вони продовжили конфліктувати і провокувати бійку.

У результаті всіх чотирьох хуліганів затримали. Ними виявилися 18-річний та троє 21-річних львів'ян. Їх супроводили у відділ поліції для встановлення обставин.

Двох постраждалих турків, які працювали у кіоску, госпіталізували до лікарні. В одного з них, окрім забоїв на обличчі, діагностували перелом правої руки.