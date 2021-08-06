Двоє невідомих пошкодили автомобілі на вул. Костя Левицького у Львові

У Львові розшукують двох хуліганів, які в ніч на 5 серпня пошкодили мінімум три припарковані автомобілі на вул. Костя Левицького.

До редакції ZAXID.NET звернувся львівський адвокат Олег Мицик, який розповів про пошкодження автомобіля Audi Q5 та ще двох машин, які були припарковані на вул. Костя Левицького. Він також надав редакції записи із камер відеоспостереження, зроблені тієї ночі.

Судячи з відеозаписів, у ніч на четвер, 5 серпня, двоє невідомих людей йшли вул. Костя Левицького зі сторони вул.Мечникова. Дорогою вони зупинились спочатку біля одного автомобіля, а потім ще біля двох, пошкодивши їх. Після цього у автомобілів спрацювала сигналізація. Потім молодики втекти з місця події. Усі інциденти відбулись о близько 00:40 ночі.

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За словами Олега Мицика, в одного з автомобілів юнаки відкрутили обидва дзеркала. Збитки уже оцінили у близько 20 тис. грн. Зараз адвокат шукає власників двох інших пошкоджених тої ночі машин, а також власників камер спостереження, а також усіх, хто може впізнати хуліганів.

Юнакам, які пошкодили автомобілі, загрожує кримінальна відповідальність за хуліганство.