24-річний львів'янин заплатить 440 тис. грн за стрибки по чужому автомобілі

24-річний чоловік пошкодив BMW X5, стрибаючи по даху і капоті автомобіля

Галицький районний суд Львова зобов'язав 24-річного львів'янина, який пошкодив BMW X5, стрибаючи на його даху та лобовому склі, відшкодувати власнику автомобіля усі завдані збитки. Загалом винуватцю доведеться заплатити понад 440 тис. грн.

Сам інцидент стався ще 25 квітня. Пізно ввечері того дня клієнти сусіднього готелю зауважили молодого чоловіка, який стрибав по даху припаркованого на вул. Князя Романа BMW X5. Вони викликали на місце події патрульну поліцію, яка й затримала порушника. Він так і не зміг пояснити патрульним, чому пошкодив чужий автомобіль.

Власник BMW X5 звернувся до суду з цивільним позовом про відшкодування завданої йому шкоди на загальну суму понад 527 тис. грн. За результатами експертизи пошкодження автомобіля оцінили у 427 237 грн, ще у 100 тис. грн власник автомобіля оцінив завдану йому моральну шкоду.

Під час розгляду справи у суді свою вину чоловік визнав повністю та просив його суворо не карати.

Суддя Галицього районного суду Наталія Зубачик, яка розглядала цю справу на початку жовтня, зобов’язала обвинуваченого виплатити власнику BMW X5 (у вироку суду вказано, що автомобіль 2004 року випуску) усю суму матеріальної шкоди, але моральну шкоду зменшила до 10 тис. грн. Хулігана також оштрафували на 850 грн і зобов’язали сплатити 3140 грн за проведення автотоварознавчої експертизи. Загалом йому доведеться заплатити більше 441 тис. грн.

Цікаво, що за даними сайтів з продажу автомобілів, BMW X5 2004 року випуску можна придбати приблизно за 300 тис. грн.

Стаття 194 ККУ, яку інкримінували обвинуваченому, передбачає і реальне позбавлення волі за зумисне пошкодження чужого майна, проте суддя, зважаючи на його каяття і відсутність криміналу у минулому, вирішила не карати його тюрмою.