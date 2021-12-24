Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у шахрайстві

Луцький суд вдруге за рік судив чоловіка за крадіжку електросамокатів. Перший такий епізод стався 5 серпня, тоді чоловік взяв самокат в кафе «Good morning» і не повернув його. За п'ять днів Дмитро В. аналогічний вчинив у сервісі «ЛуцькПрокат», тільки цього разу він ще й його продав. За перший епізод суд призначив чоловікові 210 годин громадських робіт, а за другий – рік умовно.

Про крадіжку стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду від 21 грудня. Інцидент стався 10 серпня близько 20:00 в офісі «ЛуцькПрокат» на Київському майдані. Дмитро В. взяв напрокат електросамокат «Crosser», але його не повернув. Згодом чоловік продав його, чим спричинив власнику шкоди на 6 тис. грн.

У суді чоловік визнав свою провину та просив суворо не карати. Натомість власник самоката просив призначити покарання згідно закону. Про Дмитра В. відомо, що він вже не вперше в цьому році краде електросамокати. У вироку Луцького міськрайонного суду від 9 вересня вказано, що 5 серпня чоловік взяв напрокат електросамокат «Xiaomi Mi Electric Scooter» у кафе «Good morning» на проспекті Молоді, але не повернув його. Тоді чоловік також щиро розкаювався, відтак суд призначив йому 210 годин громадських робіт.

Суддя Олеся Калькова визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно) та призначила йому один рік умовно. Також суддя задовольнила цивільний позов, згідно з яким чоловік повинен повернути власнику прокату понад 6 тис. грн матеріальної шкоди. Оскаржити вирок можна протягом 30 днів в апеляційному суді.