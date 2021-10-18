Операція, яку проводили хірурги Нововолинської лікарні, пройшла успішно

У Нововолинську 16-річний хлопець впав з електросамоката і отримав травму живота. Його прооперували у міській лікарні, виявилось, що у юнака був розрив тонкої кишки. Операція минула успішно, наразі стан пацієнта задовільний.

Як повідомила прес-служба Нововолинської центральної міської лікарні, інцидент стався у п'ятницю, 15 жовтня. 16-річний юнак катався на електросамокаті, впав та травмувався. Його доправили до медзакладу медики швидкої допомоги з діагнозом «тупа травма живота».

Хлопця відправили у хірургічне відділення лікарні. Під час огляду стан юнака погіршився. Лікарі запідозрили внутрішні пошкодження, тож хлопцеві зробили операцію. Виявилось, що у нього була розірвана тонка кишка. У лікарні зазначили, що операція пройшла успішно.