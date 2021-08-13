Сервіс працюватиме два тижні у тестовому режимі, аби підприємці зрозуміли, чи вигідний цей бізнес

У п’ятницю, 13 серпня, у Луцьку запрацював перший у місті сервіс із оренди електросамокатів VZHOOH з оплатою через додаток. 30 самокатів будуть доступні для оренди протягом двох тижнів у тестовому режимі, за цей час власники планують перевірити прибутковість бізнесу. Якщо попит на самокати буде, дозволи на розміщення самокатів продовжать. Вартість оренди становитиме 2,5 грн за хвилину з понеділка по четвер і 2,9 грн з п'ятниці по неділю.

Як розповів начальник департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль у коментарі ZAXID.NET, сервіс прокату електросамокатів у місті підприємці намагались запустити ще у п’ятницю, 6 серпня. Втім, власники не отримували жодних дозволів від міськради, тому їх змусили тимчасово прибрати електротранспорт з вулиць. За тиждень підприємці провели перемовини з міськрадою, а департамент економічної політики підготував необхідні дозволи.

«На прохання підприємців ми видали дозволи на два тижні, щоб вони протестували, чи їм це вигідно. Ми могли погоджувати і на місяць, бо більше не можна. В разі чого дозволи можна буде продовжувати постійно», – повідомив Борис Смаль.

Для розблокування електросамокату потрібно заплатити 9 грн. Вартість оренди становить 2,5 грн за хвилину з понеділка по четвер, та 2,9 грн з п’ятниці по неділю. На кожному самокаті встановлений GPS-трекер. Також визначений перелік вулиць для поїздок цим видом транспорту. За межами виділених на карті вулиць самокат зупинятиметься. Їхати на самокаті можна зі швидкістю не більше 20 км за годину.

Електросамокати зможуть їздити тільки в межах цієї зони, поза визначеними вулицями їхній рух буде блокуватись

Це перший у Луцьку сервіс з оренди самокатів з оплатою за проїзд через додаток. До 13 серпня у місті працювали лише точки з прокатом при кав’ярнях «Good morning». Вартість прокату у цих закладах вартує 2 грн за хвилину, до поїздки треба заплатити 10 грн, решту – вже після неї.