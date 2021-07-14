У травні 2021 року прокатний електросамокат викинули у фонтан на площі Ринок у Львові

Галицький районний суд Львова визнав винним у дрібному хуліганстві хлопця, що викинув електросамокат сервісу Bolt у фонтан на площі Ринок у Львові. За адмінправопорушення йому доведеться заплатити 255 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду за 9 липня, ввечері 29 травня хлопець перебував на площі Ринок у Львові та викинув прокатний електросамокат компанії Bolt у фонтан. У постанові суду не вказано чому він це зробив, а також його вік. До хлопця відразу підійшли представники «Муніципальної варти», на зауваження яких він не зважав, агресивно поводився та матюкався. На нього склали протокол через дрібне хуліганство та злісну непокору працівникам «Муніципальної варти».

На судові засідання хлопець неодноразово не з’являвся, тому справу розглядали за його відсутності. Дослідивши матеріали справи, суддя Віталій Стрельбицький визнав його винним в адмінправопорушеннях та оштрафував на 255 грн. Йому також доведеться сплатити 454 грн судового збору.

Нагадаємо, що послуги прокату електросамокатів у Львові діють уже понад рік. Такі сервіси прокату зараз є дуже популярними, а самокати на вулицях Львова неодноразово потрапляли в аварії. Львів’яни також скаржаться, що вони заважають ходити тротуарами та пересуватись велодоріжками.

Нещодавно міські депутати прийняли правила користування електросамокатами, зокрема встановили допустиму швидкість руху по тротуарах. Ми пояснювали, чому ці правила не працюватимуть.