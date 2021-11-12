Суд дійшов до висновку, що аварію спричинив студент, який не обрав безпечну швидкість

Луцький міськрайонний суд постановив оштрафувати студента, який потрапив у ДТП на електросамокаті. Аварія сталась у жовтні 2021 року на проспекті Волі у Луцьку. Суд дійшов висновку, що ДТП спричинив саме студент, оскільки він не обрав безпечної швидкості та не зберігав дистанцію відносно автомобіля Scoda Octavia, через що і відбулось зіткнення. За це юнак заплатить 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду від 3 листопада, до відповідальності притягнули студента Луцького вищого професійного училища. 11 жовтня він їхав на електросамокаті по проспекту Волі у Луцьку, де й зіткнувся з автомобілем Scoda Octavia. У адмінпротоколі зазначається, що юнак «не вибрав безпечної швидкості руху та не вжив заходів для зменшення швидкості». Внаслідок удару обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

У суді обвинувачений не визнав своєї провини. За його словами, ДТП спричинив водій Scoda Octavia, який начебто різко виїхав з-за повороту. Втім, суд дійшов до висновку, що винуватцем ДТП є таки студент.

«Викладене підтверджується також матеріалами відеофіксації, з яких чітко вбачається недотримання безпечної швидкості і дистанції до автомобіля, який рухався попереду, внаслідок чого не зміг уникнути зіткнення та скоїв наїзд на вказаний автомобіль», – йдеться у постанові.

Суддя Роман Кихтюк визнав студента винним у порушенні ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та призначив йому 850 грн штрафу. Крім того, він також повинен заплатити 454 грн в дохід держави.