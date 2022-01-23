У ніч на 18 січня злодій заліз у кабінет на другому поверсі суду і вкрав готівку із сейфу

У неділю поліція затримала у Львові 30-річного чоловіка, якого підозрюють у викраденні 120 тис. доларів з робочого сейфу судді Західного апеляційного господарського суду Віри Гриців.

Як стало відомо ZAXID.NET з джерел у поліції, перед затриманням підозрюваного поліцейські кілька днів відстежували його дії, документуючи ознаки його причетності до гучної крадіжки у суді. Затримали 30-річного раніше уже судимого чоловіка у неділю, 23 січня, коли той повертався додому з одного із львівських казино.

Зараз проводяться слідчі дії. Протягом 48 годин після затримання суд має обрати підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, що у ніч на 18 січня у Львові обікрали Західний апеляційний господарський суд. Відомо, що грабіжник заліз через вікно до приміщення суду на другому поверсі і вкрав із сейфу 120 тис. доларів США. Як з'ясувалося пізніше, гроші належали судді Вірі Гриців.