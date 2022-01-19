Приміщення Західного господарського апеляційного суду, який був створений чотири роки тому. Зловмисники обікрали суд в ніч на 19 січня

У ніч на середу, 19 січня, у Львові пограбували Західний апеляційний господарський суд. У прес-службі поліції цю інформацію ZAXID.NET підтвердили, однак відмовилися розповідати деталі інциденту.

За даними ZAXID.NET, грабіжник розбив вікно на першому поверсі, заліз до приміщення суду і вкрав гроші із сейфу. Про яку суму йдеться наразі невідомо.

Зараз на місці працює поліція. Як повідомили у прес-службі поліції, кримінальне провадження вже відкрито.

Додамо, Західний апеляційний господарський суд був створений у червні 2018 року, він розташований на вул. Личаківській, 81. Там розглядають апеляції з п’яти областей Західної України – Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької області.

У суді відмовилися від будь-яких коментарів.