Суддя Віра Гриців працює у Західному апеляційному господарському суді більше 10 років

Суддею Західного апеляційного господарського суду, в якої вкрали 120 тис. доларів, виявилась Віра Гриців. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили компетентні джерела у поліції.

Нагадаємо, у ніч на 18 січня у Львові обікрали Західний апеляційний господарський суд. Відомо, що грабіжник заліз через вікно до приміщення суду на другому поверсі і вкрав із сейфу 120 тис. доларів США. І у поліції, і у суді відмовились розповідати деталі цього інциденту; прес-служба суду лише наголосила, що вкрадена готівка була вказана у декларації судді.

ZAXID.NET проаналізував декларації про доходи усіх суддів Західного апеляційного господарського суду і виявив, що лише одна суддя задекларувала достатньо велику суму готівки у валюті. Йдеться про суддю Віру Гриців. Джерела ZAXID.NET у поліції підтвердили, що обікрали саме цю суддю.

Прес-секретарка Західного апеляційного господарського суду Анна Ярмола не підтвердила, але й не заперечила припущення, що вкрадені гроші належали саме Вірі Гриців. Отримати коментар Віри Гриців редакції не вдалося.

У декларації про доходи Віри Гриців за 2020 рік вказано, що вона зберігає готівкою 531 тис. грн та 81,1 тис. доларів. Ще 300 тис. грн зберігає син судді, а у її доньки є 21 тис. доларів та 110 тис. грн готівки. У 2020 році Віра Гриців задекларувала купівлю валюти на суму 597,2 тис. грн. Окрім готівки у сім'я судді зберігає чимало грошей на рахунках у банках.

Віра Гриців працює суддею Західного апеляційного господарського суду уже більше 10 років. Її сукупний суддівський стаж перевищує 20 років.

Чоловік судді Михайло Гриців є суддею Верховного Суду України, у цьому ж суді працює донька подружжя Ганна Гриців. Її брат Назар Гриців працює у Львівській обласній прокуратурі.

За інформацією платформи Чесно, Віра Гриців упродовж 2013-2014 років не декларувала частину своєї нерухомості. Також у 2018 році Громадська рада правочесності у своєму висновку щодо Віри Гриців вказала, що чоловік судді приватизував квартиру в Києві, яку йому надали як службову, завдяки подачі недостовірних даних про місце проживання родини Грицівих.