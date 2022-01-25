Потенційні покупці пооглядали машину і втекли на ній

Пізно ввечері 24 січня у с. Великі Глібовичі біля Бібрки на Львівщині викрали автомобіль Audi A6. Двоє чоловіків прийшли оглядати автівку, яку продавали, і втекли на ній. Поліцейські оперативно затримали викрадачів – це мешканці Волинської області.

До поліції виклик про крадіжку авто надійшов біля 10 вечора. Мама власника машини повідомила, що двоє невідомих чоловіків викрали автомобіль та поїхали у невідомому напрямку.

«51-річна жінка продавала автомобіль за дорученням свого сина, який тимчасово перебуває за кордоном. Того дня оглянути машину приїхали двоє чоловіків – вони ретельно перевірили усі вузли та агрегати Audi та, вибравши слушний момент, коли продавчиня відволіклась, несподівано сіли в авто та поїхали. Коли потерпіла зрозуміла, що стала жертвою зловмисників, вона звернулась за допомогою в поліцію», — розповіли у прес-службі обласної Нацполіції.

В усі територіальні підрозділи поліції передали орієнтування на машину, на Львівщині ввели спецоперацію. Авто знайшли в Радехові, зловмисників, які її викрали, затримали. Це двоє мешканців Волинської області віком 18 та 20 років. За ч.2 ст.289 ККУ (Незаконне заволодіння транспортним засобом) їм загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років з конфіскацією майна.