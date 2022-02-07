Під час розслідування кримінального провадження через крадіжку комп’ютера потерпіла рівнянка та підозрюваний у скоєнні злочину почали жити разом. До дня судового засідання жінка вже не мала жодних претензій до крадія і просила суддю не позбавляти його волі. Однак вона була не єдиною потерпілою у цій кримінальній історії.

У серпні 2019 року Максим К. викрав із квартири комп’ютер Оксани С. Пізніше продав його невстановленій особі, гроші витратив. Потерпіла написала заяву в поліцію, оцінивши збитки у близько 3 тис. грн. Через два тижні Максим К. вчинив ще один злочин – забрав у перехожого мобільний, який згодом здав у ломбард.

Поліцейські розшукали грабіжника, справу передали до суду і там виявилося, що впродовж розслідування злочинець і потерпіла від його злочину мешканка Рівного зійшлися і навіть почали жити разом.

Під час судового засідання сама жінка розповіла про злочин і підтвердила слова Максима К., що той став її співмешканцем. Зважаючи на це та відсутність претензій, жінка просила суддю не позбавляти волі крадія ноутбука. Втім, підсудний і раніше мав не одну судимість за крадіжки, які на серпень 2019 року були погашені. Зважаючи на попередній кримінальний досвід чоловіка, суддя Рівненського міськсуду Сергій Наумов вирішив присудити Максиму К. один рік та місяць обмеження волі, які той має відбути у виправному центрі неподалік місця проживання. Вилучений з ломбарду мобільний телефон поліція повернула власникові.