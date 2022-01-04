Рівненська міськрада кілька років намагається звільнити територію колишнього радіозаводу від собак

Один рік умовно отримала 43-річна працівниця рівненського розплідника тибетських мастифів за те, що нацькувала собаку на поліцейських. Три роки тому троє правоохоронців проводили огляд розплідника у рамках розслідування кримінального провадження, коли на них спустили собаку. Поліцейські встигли застрелити пса до того, як він добіг до них. Згодом відносно жінки відкрили кримінальне провадження за погрозу насильством правоохронцям.

Четвертого січня 2019 року до розплідника тибетських мастифів на вул. Данила Галицького у Рівному прийшли троє спецпризначенців провести огляд, оскільки було відкрите кримінального провадження. У момент, коли вони перебували у приміщенні колишнього цеху заводу, де зараз розплідник, його працівниця відпустила з повідка собаку і дала команду «взяти їх», після чого мастиф кинувся в бік спецпризначенців. Ті швидко зреагували й вистрелили у пса з табельної зброї. Тварина загинула, жінка втекла. Утім, її невдовзі розшукали.

За цим фактом поліція розпочала розслідування, потрактувавши дії Оксани Я. як погрозу насильством працівникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов’язків. У листопаді 2021 підозрювана та троє спецпризначенців уклали угоду про примирення. У грудні суддя Рівненського міськсуду Оксана Крижова визнала жінку винною, призначила їй покарання у вигляді обмеження волі на один рік й звільнила від призначеного покарання з іспитовим терміном на рік.

Розплідник мастифів функціонує на території колишнього радіозаводу у Рівному кілька років. Мешканці довколишніх будинків постійно нарікають на гучний гавкіт та самих собак, які іноді тікають з вольєрів і бігають дворами та вулицями міста. Міська рада позивалася до суду з вимогою звільнити територію й вивезти понад 300 собак за межі міста, однак поки що безуспішно.