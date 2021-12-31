49-річного закарпатця взяли під варту, за серію крадіжок йому загрожує 7 років тюрми

Поліція затримала 49-річного мешканця Мукачівського району, який обкрадав будинки, проникаючи в помешкання вночі. Він давав снодійне собакам, які охороняли подвір’я та без перешкод потрапляв всередину. Відомо, що чоловік причетний до крадіжки великої суми грошей, мисливської зброї та коштовностей.

Як у п’ятницю, 31 грудня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання раніше судимого 49-річного мешканця Мукачівщини, якого підозрювали у серії крадіжок, вчинених протягом 2021 року.

«Будинки чоловік обкрадав переважно вночі. До злочинів ретельно готувався: на подвір’ях, які охороняли собаки, він спершу годував тварин снодійним, після чого безперешкодно проникав у будинки», – йдеться у повідомленні поліції.

Під час обшуків у підозрюваного правоохоронці вилучили крадені автомобільні запчастини, аудіотехніку а також два мисливські карабіни, що належать потерпілому жителю села Ракошино. Також слідчі вилучили й медичні препарати, якими злодій присипляв собак.

«Окрім цього, в будинку 49-річного мукачівця виявили гранату РГД-5, запал до неї та сотню набоїв. Правоохоронці встановлюють з якою метою чоловік зберігав небезпечні предмети», – зазначають у прес-службі.

Поліція повідомила 49-річному чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена з проникненням) та за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження з боєприпасами). Зараз він перебуває під вартою, за скоєне закарпатцеві загрожує до 7 років тюрми.