Нападник побив 36-річного депутата металевим кийком та втік

Закарпатська поліція затримала 24-річного мешканця Рахівського району, який з металевим кийком напав на 36-річного депутата місцевої районної ради. Чоловікові вже повідомили про підозру, зараз йому загрожує до 7 років тюрми. Мотиви свого вчинку він так і не пояснив.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, напад на депутата Рахівської районної ради стався 18 листопада 2021 року.

«Ввечері невідомий у масці підійшов до чоловіка та без жодних пояснень став бити металевим кийком. Після сутички нападник втік, а потерпілого з численними травмами голови госпіталізували», – йдеться у повідомленні прес-служби.

За даними поліції, нападником виявився 24-річний мешканець села Богдан Рахівського району. Пояснити причини агресивної поведінки чоловік поки не зміг.

Вдома у чоловіка поліція провела обшук та вилучила кийок, револьвер й іншу техніку, які досліджуватиме експерт. 24-річному закарпатцеві повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.