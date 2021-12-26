Закарпатська поліція затримала 49-річну мешканку Міжгір'я, яку підозрюють у вбивстві чоловіка. Відомо, що під час сімейної сварки дружина взяла ніж і вдарила ним свого 51-річного чоловіка в шию. Жінка викликала швидку, однак медики тільки констатували смерть потерпілого.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської поліції, вбивство сталося у суботу, 25 грудня у Міжгір'ї. До правоохоронців звернулися медики, які зафіксували смерть 51-річного місцевого мешканця.

«Поліцейські з’ясували, що близько 18.30 того ж дня в спальній кімнаті будинку за місцем проживання у потерпілого виникла сварка з дружиною. 49-річна жінка взяла ніж і вдарила ним один раз чоловіка в область шиї. Цього виявилось достатньо, щоб потерпілий не вижив. Усвідомивши скоєне, вона пішла у ванну, помила знаряддя вбивства та викликала швидку», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Зараз підозрювана перебуває у СІЗО, за скоєне жінці загрожує до 15 років тюрми.