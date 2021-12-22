Інцидент трапився внаслідок розпивання алкоголю в домі пасинка

У Чернівцях поліцейські затримали 34-річного чоловіка, який в понеділок, 22 грудня, до смерті побив 70-річного вітчима. За версією слідства, чоловіки розпивали алкогольні напої в помешканні молодшого, між ними виникла бійка, внаслідок чого вітчим отримав перелом шиї й помер. Про затримання підозрюваного повідомила прес-служба Нацполіції в середу, 22 грудня.

«У поліцію 20 грудня повідомили про смерть 70-річного чоловіка, який помер у квартирі свого пасинка. Співробітники поліції встановили обставини події та затримали особу причетну до вбивства. Ним виявився 34-річний пасинок померлого. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. Під час виниклого конфлікту пасинок наніс своєму вітчиму декілька ударів кулаками по голові та шиї. Внаслідок отриманих травм чоловік помер», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Згідно з висновками експертів, помер чернівчанин від перелому щитоподібного хряща, спричиненого ударом. Правоохоронці затримали пасинка й повідомили йому про підозру у злочині за. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Чоловіка триматимуть під вартою на час слідства. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.