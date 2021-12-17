Без матері залишились ще троє дівчаток

Верховний суд поставив остаточну крапку у кримінальному провадженні щодо вбивства 36-річної буковинки та її півторарічної доньки. Винного у подвійному вбивстві визнали 39-річного Петра Пасюка, чоловік зізнався у вбивстві дружини та доньки й пояснив у суді, що зробив це через борги та сварки. Спершу буковинцю призначили 15 років ув’язнення, однак прокуратура оскаржила цей вирок і апеляційний суд вирішив, що цього покарання недостатньо й присудив чоловіку довічне, згодом це рішення підтвердив і Верховний Суд. Про рішення щодо касаційної скарги, яку суд розглянув 15 грудня, повідомила прес-служба Чернівецької прокуратури.

«Верховний Суд визнав справедливим вирок буковинцю за умисне вбивство доньки та дружини. Таким чином, суд погодився з доводами Чернівецької обласної прокуратури та підтвердив вирок суду апеляційної інстанції, яким вказаній особі призначено покарання у виді довічного позбавлення волі», – йдеться в прес-службі Чернівецької прокуратури.

Вбивство трапилось в березні 2020 в селі Заволоки Сторожинецького району. Чоловік Петро доглядав дітей, жінка Анна працювала вчителькою молодших класів. Подружжя виховувало четверо доньок, двоє з них були від першого шлюбу дружини. У сім'ї останнім часом почастішали сварки через борги. Увечері напередодні трагедії сталася чергова сварка, адже до чоловіка звернулись кредитори, щоб той повернув борг. Тоді чоловік подумав, що якщо їх із дружиною не стане, то все скінчиться.

Про вбивство правоохоронцям повідомив сам Петро. Чоловік розповів, що спочатку вбив свою дружину Ганну, а коли прокинулася маленька Тонечка, то вирішив убити її. Дитина «просто невчасно прокинулася», а своїм плачем могла розбудити старших сестер. Потім вийшов надвір і намагався повіситися, але мотузка обірвалася. І тоді зателефонував до поліції.

Під час засідання Сторожинецького райсуду у квітні 2021 року чоловік визнав свою вину й під час слідства всіляко сприяв розслідуванню. Розглянувши справу, суддя Василь Бужора посадив чоловіка на 15 років. З цим вироком не погодилась прокурорка відділу захисту інтересів дітей і протидії насильству Тетяна Король, яка подала апеляційну скаргу на вирок. Жінка просила Чернівецький апеляційний суд скасувати вирок суду першої інстанції та винести новий – замість 15 років позбавлення волі засудити Пасюка до довічного ув'язнення. Суддя Чернівецького апеляційного суду Володимир Потоцький виніс новий вирок буковинцеві, в якому призначив чоловікові довічне ув’язнення.

З рішенням про довічне не погодився Петро Пасюк, який скоїв подвійне вбивство – він звернувся до Касаційного суду в складі Верховного суду. Та як стало відомо 15 грудня, суд вищої інстанції залишив чинним вирок апеляційного суду. Зазначимо, трьох доньок віком 7, 16 та 18 років передали бабусям.