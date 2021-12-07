Дмитро Голуб під час оголошення вироку у 2019 році

Верховний суд поставив остаточну крапку у кримінальному провадженні щодо вбивства львів’янина Тараса Познякова. Дмитро Голуб, якого у травні 2019 року визнали винним у вбивстві львів’янина, відбуватиме довічне покарання. Про рішення щодо касаційних скарг, які суд розглянув 7 грудня, повідомили на офіційному сайті Судової влади України.

«Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглянув касаційні скарги на судові рішення щодо засудженого, який навесні 2016 року, попередньо змовившись з іншою особою, з корисливих мотивів умисно вбив водія BlaBlaCar (пункти 6, 12 ч. 2 ст.115 КК України). За вчинені кримінальні правопорушення засуджений отримав довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Це покарання залишене в силі Верховним Судом», – зазначено у повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що повний текст постанови суду у справі № 369/420/17 буде оголошено 13 грудня о 15:00. Пізніше її також опублікують у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, у квітні 2016 року 25-річний Тарас Позняков виїхав зі Львова до Києва на власному автомобілі. Дорогою до столиці львів’янин зник. Через тиждень після цього його автомобіль знайшли у одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі. Але тіло Тараса Познякова досі не знайшли.

За підозрою у вбивстві у серпні 2016 року поліція затримала Дмитра Голуба. Другий підозрюваний Луан Кінгісепп у березні 2019 року загинув під час вибуху у київській квартирі.

У травні 2019 року Києво-Святошинський районний суд визнав винним Дмитра Голуба у вбивстві львів’янина і засудив його до довічного ув'язнення. У червні 2021 року Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.