25-річного львів’янина Тараса Познякова ще весною 2016 року застрелили двоє попуьників, яких він взяв дорогою до Києва

Слідчі СБУ відшукали тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar 25-річного львів'янина Тараса Познякова. Про це стало відомо у четвер, 9 грудня.

За даними ZAXID.NET, тіло знайшли поблизу траси «Житомир – Київ» ще кілька місяців тому, але слідчі чекали результатів ДНК-експертизи, яка підтвердила, що знайдені рештки належать Тарасу Познякову.

«Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства», – офіційно повідомив речник СБУ.

Нагадаємо, що 25-річний львів’янин Тарас Позняков 4 квітня 2016 року виїхав зі Львова до Києва на власному автомобілі. Скориставшись сервісом BlaBlaCar, він взяв з собою двох чоловіків – Дмитра Голуба та Луана Кінгісеппа. Однак дорогою до столиці львів’янин зник. Правоохоронці підозрювали Голуба та Кінгісеппа у вбивстві Тараса Познякова.

У 2019 році Дмитра Голуба засудили до довічного ув’язнення, вирок Києво-Святошинського райсуду підтвердив апеляційний, а згодом і Верховний Суд. Інший підозрюваний Луан Кінгісепп загинув ще у 2019 році.