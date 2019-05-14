Вбивця Тараса Познякова шантажував його батька

Олександр Позняков виступає під час засідання Києво-Святошинського районного суду 11 травня

Підозрюваний у вбивстві львів’янина Тараса Познякова Дмитро Голуб зізнався батьку Тараса у вбивстві та вимагав у нього гроші за інформацію про те, де сховав його тіло. Про це Олександр Позняков розповів під час засідання Києво-Святошинського районного суду Київської області 11 травня. Про це інформує сайт «Крапка», оприлюднивши відео з судового засідання.

Олександр Позняков заявив, що Дмитро Голуб після затримання вимагав у нього відмовитись від усіх обвинувачень та 50 тис. доларів, натомість він обіцяв розповісти, що вони зробили з його сином. Батько вбитого львів’янина розповів, що після того, як він погодився на умови Дмитра Голуба, то він заявив: «Я його закопав. Його уже немає в живих».

«Коли я запитав: «Що сталось з моїм сином? Навіщо ви це зробили?» Він відповів: «Ми малому твоєму сказали: руки на руль, зупинитись після заправки. Він не зрозумів ситуацію, почав чинити спротив і я зробив постріл», – сказав Олександр Позняков.

Підозрюваний у вбивстві Дмитро Голуб

За словами Олександра Познякова, він зустрічався з Дмитром Голубом у СІЗО після його затримання. Нагадаємо, що Дмитра Голуба затримали ще у 2016 році.

«Коли Дмитра Голуба затримали, ми з ним зустрічались у СІЗО. Він сам вийшов на мене телефоном, щоб ми поспілкувалися. Тоді він висунув мені кілька вимог. Вимоги були такі, що він покаже місце, [розкаже] що сталося, що і як вони зробили з Тарасом, але я повинен був принести йому у СІЗО 50 тис. доларів і зняти усі обвинувачення. Я погодився. Наступного дня мені прийшло повідомлення: «Гроші вперед». Гроші були зібрані, але йому їх не передали. Через кілька місяців прийшло нове повідомлення, що через те, що я зірвав цю розмову, сума зросла до 75 тис. доларів. Якщо я цього не зроблю, він розмовлятиме з моєю дружиною про «жадність і дурість її чоловіка», – сказав під час судового засідання Олександр Позняков.

Після цього, за словами батька Тараса Познякова, він звернувся у поліцію, яка відкрила справу за фактом вимагання.

У коментарі ZAXID.NET Олександр Позняков підтвердив достовірність опублікованого «Крапкою». За його словами, що на наступному судовому засіданні, що відбудеться 24 травня, Дмитру Голубу уже можуть оголосити вирок. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що 25-річний львів’янин Тарас Позняков 4 квітня 2016 року виїхав зі Львова до Києва на власному автомобілі. Скориставшись сервісом BlaBlaCar, він взяв з собою двох чоловіків – Дмитра Голуба та Луана Кінгісеппа. Однак дорогою до столиці львів’янин зник. Правоохоронці підозрюють Голуба та Кінгісеппа у вбивстві Тараса Познякова.

Через тиждень після зникнення Тараса Познякова його автомобіль знайшли у одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі. Однак тіло Тараса Познякова правоохоронці досі не знайшли.

У серпні 2016 року поліція затримала Дмитра Голуба у Хмельницькій області, відтоді він перебуває у СІЗО. Дмитро Голуб заявляв, що визнає свою провину лише у викраденні автомобіля. Другий підозрюваний Луан Кінгісепп, який три роки був у міжнародному розшуку, загинув у березні 2019 року під час вибуху у київській квартирі.