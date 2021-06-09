Дмитро Голуб та його адвокат стверджують, що вбивство Тараса Познякова інсценоване

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок у справі про вбивство львів’янина Тараса Познякова. Дмитра Голуба визнали винним у вбивстві львів’янина і засудили до довічного ув’язнення, а апеляційну скаргу залишили без задоволення. Про це 9 червня повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Як встановило слідство, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков на власному автомобілі Audi-A6 виїхав зі Львова до Києва з метою працевлаштування. За допомогою сервісу BlaBlaCar він погодився підвезти двох незнайомців – Дмитра Голуба та Луана Кінгісеппа, які представилися бійцями «Правого сектору». Однак до Києва він не доїхав, а зник разом з автомобілем, який за тиждень знайшли у Києво-Святошинському районі.

Інтерпол оголосив у розшук Дмитра Голуба та Луана Кінгісеппа, підозрюваних у викраденні Тараса Познякова. У серпні 2016 року поліція затримала Дмитра Голуба у Хмельницькій області, відтоді він перебував у СІЗО. Дмитро Голуб заявляв, що визнає свою провину лише у викраденні автомобіля. Другий підозрюваний Луан Кінгісепп, який був громадянином Росії, загинув у березні 2019 року під час вибуху у київській квартирі.

28 травня 2019 року Києво-Святошинський районний суд Київської області визнав винним Дмитра Голуба у вбивстві Тараса Познякова і засудив до довічного ув’язнення. Також суд визнав Голуба винним у розбої, незаконному зберіганні вогнепальної зброї, заволодінні транспортним засобом та вбивстві. Загалом вирок суду зачитували майже дві години.

Раніше під час судового засідання батько Тараса Познякова Олександр заявляв, що Дмитро Голуб шантажував його. За словами Олександра Познякова, Голуб зізнався йому у вбивстві Тараса, але пообіцяв розповісти деталі вбивства та показати місце, де вони закопали тіло, якщо він відмовиться від усіх обвинувачень і принесе йому 50 тис. доларів. Проте Дмитро Голуб та його адвокат стверджують, що вбивство інсценоване, а Голуб – невинний.