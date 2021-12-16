У Чернівецькій області через спалах африканської чуми свиней у четвер, 16 грудня, в селах поблизу осередку зараження оголосили карантин. У чотирьох селах, де виявили осередок мають забити всіх свиней, а їх тіла спалити. Перші випадки зараження виявили ще в листопаді у селі Горобівці, тоді карантин запровадили на території села і лісництва, де виявили мертвих тварин. Згодом, 14 грудня, випадок африканської чуми свиней виявили в сусідньому селі Опришени, в господарстві буковинця померли одразу дві тварини. Відсьогодні у радіусі 10 км від зараження забороняють вивезення, переміщення та продаж тварин.

Про запровадження карантину повідомила у четвер, 16 грудня, прес-служба Держпродспоживслужби області.

«До управління надійшло повідомлення про загибель 2 голів домашніх свиней, які належать мешканцю села Опришени Чернівецького району Чернівецької області. Для того, щоб ліквідувати спалах хвороби протиепізоотична комісія визначила межі зон захисту та нагляду», – йдеться в повідомленні прес-служби Держпродспоживслужби.

Населені пункти, де запровадять карантин

У радіусі 5 км від межі спалаху, а саме в селах Опришени, Станівці, Привороки, Тарашани запровадять жорсткий карантин. Він означає, що свиней на цій території заб'ють, а їх тіла спалять, однак скільки тварин доведеться вбити наразі не встановили. У селах також встановлять заборону на продаж і переміщення тварин, заборону на продаж і переміщення м'яса. Такий карантин запроваджується на 40 днів. Також на в'їзді в села встановлять блок-пости, щоб контролювати в'їзд тварин в села.

У радіусі 15 км від спалаху запровадять помірний карантин, а саме в селах Стерче, Тереблече, Турятка, Петрашівка, Байраки, Буківка, Поляна, Велика Буда, Крупянськ, Червона Діброва, Михайлівка, Димка, смт Глибока, Черепківці, Новий Вовчинець, Старий Вовчинець, Багринівка, Нижні Синівці, Тернавка, Підвальне, Хряцька, Годинівка, Луковиця, Валя Кузьмина, Грушівка, Волока, Тисовець, Карапчів, Просіка, Сучевени, Петричанка. Тут заборонено торгувати живими свинями, упродовж семи днів перевозити тварин, а також упродовж 30 днів вивозити свиней в інші села.

Зазначимо, востаннє масштабний спалах африканської чуми у свиней на Буковині фіксували у квітні в Новоселицькій громаді, коли від хвороби за добу загинуло 400 тварин. Тоді у селі Котелеве через хворобу забили понад 21 тисячу свиней, їхні тіла спалили.

Зазначимо, африканська чума свиней є інфекційною вірусною хворобою свійських і диких свиней. Захворювання не загрожує людям, хворіють лише свині. Вірус не переноситься повітрям, і потрапити до тварини може тільки при безпосередньому контакті. Вилікувати захворювання неможливо, тому єдиний метод боротьби із захворюванням — умертвляти й спалювати хворих свиней для запобігання поширення вірусу.