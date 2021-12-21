Постраждалий водій перебував у припаркованому автомобілі, в який врізався легковик

У селі Банилів Чернівецької області в вівторок, 21 грудня, сталась потрійна ДТП, в якій постраждав 45-річний чернівчанин. Про аварію повідомила прес-служба Нацполіції. Там уточнили, що 58-річний водій ВАЗу при виїзді на головну дорогу зіткнувся з легковиком Volkswagen, який внаслідок удару врізався в припаркований автомобіль Renault. У автомобілі перебував водій, у нього медики діагностували травми голови й госпіталізували до лікарні.

«Сьогодні, 21 грудня, в селі Банилів сталася ДТП, в якій травмувався чернівчанин. Поліцейські з’ясували, що 58-річний водій автомобіля ВАЗ-2110 виїжджав на головну дорогу та не надав перевагу в русі легковику Volkswagen Caddy під керуванням 30-річного мешканця села Іспас. Внаслідок удару іномарка в’їхала в припаркований автомобіль Renault, в якому перебував 45-річний чернівчанин», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції Чернівецької області.

Внаслідок зіткнення водій припаркованого автомобіля отримав травми голови та ноги, чоловіка медики госпіталізували до лікарні. Про те, чи були водії тверезими в поліції не повідомляють. Наразі правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Слідчі дії тривають.