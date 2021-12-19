Автомобіль спершу врізався в металевий шлагбаум, а тоді в'їхав у дерево

У місті Новодністровськ Чернівецької області вночі неділі, 19 грудня, внаслідок ДТП загинув 62-річний водій Volkswagen. Про смертельну аварію повідомила прес-служба Нацполіції. Там уточнили, що чоловік не впорався з керуванням та зіткнувся з металевим шлагбаумом, а потім з деревом.

«Сьогодні, 19 грудня, близько 01:00 до поліції повідомили, що в місті Новодністровськ сталася ДТП. Правоохоронці встановили, що 62-річний водій Volkswagen Caddy не впорався керуванням й допустив виїзд за межі дороги з подальшим наїздом на металевий шлагбаум та дерево», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції за 19 грудня.

Від отриманих травм чоловік помер на місці, медики лиш констатували смерть. Про те, чи був чоловік п’яним в поліції не повідомили. Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває розслідування.