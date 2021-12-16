29-річний водій внаслідок ДТП отримав травми голови

У місті Сокиряни Чернівецької області ввечері четверга, 16 грудня, водій Audi на смерть збив 67-річного пішохода. Автомобіль після зіткнення з’їхав у кювет, внаслідок чого 29-річний водій отримав травму голови. Про смертельне ДТП повідомила прес-служба Нацполіції Чернівецької області.

«Сьогодні, 16 грудня приблизно о 17:15 сталась ДТП у місті Сокиряни. Попередньо правоохоронці встановили, що поблизу залізничної станції «Сокиряни» 29-річний водій автомобіля Audi допустив наїзд на 67-річного мешканця з подальшим з’їздом автівки у кювет. Під час ДТП пішохід загинув, а кермувальник отримав травму голови», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції у четвер, 16 грудня.

Про причини ДТП в поліції не повідомляють. Так само невідомо, чи був водій тверезий. Тіло буковинця відправили на судово-медичну експертизу, а постраждалому водієві надають медичну допомогу. Наразі поліцейські оглядають місце аварії, опитують можливих свідків та очевидців події.