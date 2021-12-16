Вартість плацкартного квитка коштуватиме 365 грн, купейний – 625 грн

«Укрзалізниця» на три тижні запустить залізничне сполучення з Чернівців до Харкова, таке рішення прийняли у зв’язку з новорічними святами. Про новий тимчасовий маршрут повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Як йдеться на сайті перевізника, новий потяг з Харкова до Чернівців курсуватиме по непарних числах з 23 по 29 грудня 2021 року, а також з 1 по 15 січня 2022 року. Відправлятиметься потяг о 12:30 і прибуватиме до кінцевої станції в той самий час наступного дня.

У зворотному напрямку з Чернівців до Харкова потяг їздитиме по парних числах з 24 по 30 грудня 2021 року та з 2 по 16 січня 2022 року. Відправлятиметься потяг о 14:13 і прибуватиме до кінцевої станції о 13:21 наступного дня.

Вартість плацкартного (найдешевшого) квитка становитиме 365 грн, купейний (найдорожчий) квиток вартуватиме 625 грн. Потяг проїжджатиме такі великі міста, як Київ, Полтава, Львів, Івано-Франківськ.

Зазначимо, раніше «Укрзалізниця» анонсувала новий потяг зі сполученням «Полтава – Чернівці». З Чернівців 16 грудня він відправлятиметься о 14:13 й прибуватиме до Полтави о 10:40. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 15:21, а прибуватиме в Чернівці о 12:30. Відтепер квитки на потяг з’явились у продажі на сайті «Укрзалізниці».