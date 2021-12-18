Вартість будівництва склала 17 млн грн

У місті Сторожинець Чернівецької області в п’ятницю, 17 грудня, відкрили новозбудований міст через річку Сірет. Будівництво завершили ще тиждень тому, однак рух відкрили лише вчора. Міст був зруйнований паводком ще у 2010, однак цьогоріч держава виділила 17 млн на його ремонт. Про відкриття мосту повідомила прес-служба Чернівецької облдержадміністрації.

«Об’їжджали, стояли у заторах, втрачали час, нерви та бензин. З такими незручностями доводилося миритися сторожинчанам довгих одинадцять років через зруйнований на вулиці Клинівській міст. Нині ж усі незручності позаду, адже переправу відкрили для проїзду», – йдеться в повідомленні прес-служби Чернівецької ОДА.

Після того, як міст зруйнував паводок, водії автомобілів об'їжджали переправу, а пішоходи користувались тимчасовою. Його взялися лагодити у 2017, однак підрядна організація не завершила роботи. Тоді у 2019 знову почались переговори щодо відновлення мосту, а в травні 2021 почалось будівництво. Загальна вартість робіт – 17 млн грн. Відновили міст за гроші, виділені із державного бюджету. Згідно з тендером, роботи виконувала компанія «Енергетично дорожнє будівництво».