Розпочали будівництво мосту в травні цього року

У місті Сторожинець Чернівецької області завершили будівництво мосту через річку Сірет. Загальна вартість будівництва склала 17 млн грн, роботи виконувала компанія «Енергетично дорожнє будівництво». Про завершення будівництва повідомила у середу, 8 грудня, прес-служба Чернівецької ОДА.

«У Сторожинці завершили відновлення мосту через річку Сірет. Тут уклали фінальний шар асфальтового покриття, змонтували бар’єрне та перильне огородження. Необхідно іще намалювати розмітку. Для цього чекають сприятливої погоди. Наразі готують документи, необхідні для того, аби здати переправу в експлуатацію», – йдеться в повідомленні прес-служби ОДА.

Загальна вартість робіт – 17 мільйонів гривень, хоча заявлена вартість перед початком будівництва була 19 млн грн. Відновили міст за гроші, виділені із державного бюджету. Згідно з тендером, завершити будівництво мосту планували до 31 грудня, однак за вдалої погоди його відкриють найближчим часом.

Міст, що сполучає дороги Сторожинець – Панка та Сторожинець – КПП «Красноїльськ», зруйнувала повінь ще у 2010 році. Через відсутність мосту близько 5 тисяч містян понад десятиліття не мали зручного автомобільного сполучення з містом. Аби потрапити на протилежний берег річки, необхідно було об'їжджати додаткові 15 кілометрів.

Зазначимо, роботи виконувала підрядна організація ТОВ «Енергетично дорожнє будівництво», яка виграла тендер. Згідно з системою YouControl, компанія зареєстрована в Черкаській області її кінцевим бенефіціарним власником є підприємець Максим Кокарєв. Зазначимо, ця компанія часто виграє тендери на ремонт чернівецьких доріг.