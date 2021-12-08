Чернівчанин переходив дорогу на пішохідному переході

У центрі Чернівців ввечері вівторка, 7 грудня, маршрутка наїхала на 73-річного чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході. Чоловіка у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Про ДТП повідомила прес-служба Нацполіції Чернівецької області.

«Правоохоронці встановили, що 48-річний водій маршрутки «Богдан» не впорався з керуванням та допустив наїзд на 73-річного чернівчанина, котрий переходив дорогу в межах пішохідного переходу. В результаті аварії потерпілого із травмою голови госпіталізували до лікарні. Наразі чоловік перебуває у важкому стані», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції за 8 грудня.

У приймальному відділенні повідомили, що чоловік у комі й не може самостійно дихати, його стан критичний. В поліції наразі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.