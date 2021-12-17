Після зіткнення зі стовбом автомобіль перекинуло в кювет

У селі Киселиці Чернівецької області в п’ятницю, 17 грудня, загинув 29-річний водій автомобіля ВАЗ. Чоловік не впорався з керуванням і врізався в бетонний стовп, внаслідок чого автомобіль перекинуло в кювет. Як повідомили в прес-службі Нацполіції, в автомобілі перебували ще двоє пасажирів, але вони не постраждали.

«Сьогодні, 17 грудня, приблизно о 02:00 в селі Кисилиці Вижницького району сталася ДТП із загиблим. Правоохоронці встановили, що 29-річний мешканець села Рижа, керуючи автомобілем ВАЗ 2105, не впорався з керуванням, допустив зіткнення з бетонною електроопорою, після чого автівка перекинулася в кювет», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції за 17 грудня.

Внаслідок аварії водій загинув на місці, його тіло направили на експертизу. Двоє пасажирів, віком 21 і 34 років, під час ДТП не отримали жодних травм. Про те, чи був водій тверезий у поліції не повідомляють. Наразі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).Тривають слідчі дії.