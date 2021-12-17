В аеропорту «Бориспіль» прикордонники заборонили в’їзд в Україну російському музиканту через відвідування тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Як розповіли у відомстві, під час оформлення заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що іноземець, який прибув авіарейсом зі Стамбула, порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, неодноразово відвідуючи фестивалі в різні роки, що проводилися на півострові.

На запитання, коли він востаннє відвідував ТОТУ АР Крим, росіянин відповідав, що не пам’ятає, а згодом почав плутатися, називаючи спочатку 2001 рік, потім – 2014. При цьому, музикант добре пам’ятав інші місця, де виступав.

В Україну гітарист прямував, щоб взяти участь у творчому проекті.

За порушення норм українського законодавства іноземця в Україну прикордонники не пропустили, крім того, він отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки.

Як повідомляє агентство «Укрінформ», з посиланням на джерела у правоохоронних органах, мова йде про Олександра Ільчука з групи «Город 312».