Марія Гусарова відвідувала тимчасово окупований Росією Крим

Українські прикордонники на три роки заборонили в'їзд в країну двом громадянам Російської Федерації, зокрема артистці Марії Гусаровій (Mary Gu), через незаконне відвідування тимчасово окупованого РФ Криму.

Як розповіли у Держприкордонслужбі, двох іноземців, чоловіка та жінку, що є громадянами РФ, прикордонники затримали в одному зі столичних аеропортів. Пара прибула до Києва рейсом зі Стамбула.

Під час оформлення прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, в т. ч. відвідуючи фестивалі, що проводилися на півострові у різні роки. Також було встановлено, що жінка є російською виконавицею пісень, а чоловік пов’язаний з організацією та забезпеченням виступів артистів. В Україну росіяни прямували для проведення концерту.

«За порушення норм українського законодавства росіянам відмовлено в перетині кордону та заборонено в'їзд на три роки. Вони залишили нашу країну, відправившись у зворотному напрямку», – повідомили у ДПСУ.

Імена іноземців у відомстві не уточнили, проте у Києві був запланований концерт росіянки Mary Gu, а на своїй сторінці в Instagram співачка розповіла, що українські прикордонники її «завернули». Артистка також заявила, що заборона на в'їзд в Україну «безпідставна, без будь-якої доказової бази».