Родіону Батуліну було повідомлено про заборону на в'їзд в Україну терміном на три роки

Служба безпеки України заборонила в’їзд заступнику вбитого голови «Білоруського дому в Україні» Родіону Батуліну, адже він може становити загрозу національній безпеці країни. Про це повідомляє сайт «Бабель» з посиланням на відповідь від СБУ.

Як повідомляється, заборону винесли ще 23 липня 2021 року на основі інформації про те, що він може становити загрозу національній безпеці України.

«Родіон Батулін відомий своїми радикальними поглядами та провокаційними діями під час акцій протесту в Україні. У ході цих акцій, серед іншого, вдалося запобігти спробам радикалів спровокувати силові зіткнення з правоохоронцями», – пояснили в СБУ.

Як інформував ZAXID.NET, 4 серпня стало відомо про те, що коли Батулін повертався в Україну з країни Євросоюзу, йому повідомили про заборону на в’їзд на три роки.

Батулін був заступником убитого голови «Дому» Віталія Шишова, якого 3 серпня знайшли мертвим (саме через це Батулін вирішив повернутись).

Батулін тісно повʼязаний із Сергієм «Боцманом» Коротких, який навчався у школі КДБ Білорусі. Також Батулін був знайомий з неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем. Окрім цього, він професійний борець. Раніше виступав за Білорусь, але потім змінив громадянство і виступав за Латвію.

У 2019 році Батулін брав участь у нападі на автомобіль пʼятого президента України Петра Порошенка.

У вівторок, 3 серпня, близько 8-ї години ранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці знайшли повішеним 26-річного громадянина Білорусі Віталія Шишова. Він не повернувся з пробіжки, на яку вийшов 2 серпня. Київська прокуратура кваліфікувала справу як умисне вбивство.