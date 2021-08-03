Віталій Шишов займався допомогою постраждалим від режиму Олександра Лукашенка

Очільника громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова, який зник вранці 2 серпня, знайшли повішеним у київському парку. Про це повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці кажуть, що знайшли білоруса повішеним у парку неподалік від його місця проживання у Києві. Телефон та особисті речі поліцейські вилучили з місця події.

Кримінальне провадження відкрили за ст. 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство. У поліції запевняють, що перевірятимуть всі версії, зокрема версію вбивства, замасковану під самогубство.

Про зникнення Віталія Шишова стало відомо напередодні, 2 серпня. Він вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (в нього вдома не знайшли спортивних речей) та не повернувся.

Заступник голови «Білоруського дому в Україні» Родіон Батулін розповідав, що за Шишовим та його дівчиною неодноразово помічали стеженням зі сторони невідомих людей, зокрема стеження з автомобілів біля помешкання.​

Віталій Шишов очолював «Білоруський дім в Україні» – некомерційну громадську організацю, створену для допомоги білорусам і всім постраждалим від режиму Олександра Лукашенка, які втекли до України.