Віталій Шишов зник, ймовірно, після ранкової пробіжки

В Києві зник голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов. Попередньо відомо, що він вийшов зранку 2 серпня на пробіжку та не повернувся. Його почала шукати поліція.

Про зникнення Шишова повідомила сама організація в Telegram. В повідомленні йдеться, що він вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (в нього вдома не знайшли спортивних речей) та не повернувся.

Крім того, з його номера було зроблено кілька так званих «глухарів» (дзвінок, який скидають одразу ж після зняття трубки). Більше він на зв'язок не виходив.

Його не знайшли і на місці, де він зазвичай бігав. Про його зникнення повідомили поліції, його вже розшукують.

«Білоруський дім в Україні» – це некомерційна громадська організація, створена для допомоги білорусам і всім постраждалим від режиму Олександра Лукашенка, які втекли до України.