Христина Тімановська після критики білоруських спортивних функціонерів боїться повертатися на батьківщину

У неділю, 1 серпня, Білоруську спортсменку Христину Тімановську спробували насильно вивезти зі столиці Японії Токіо, де вона бере участь в Олімпійських іграх. Це сталося після того, як легкоатлетка розкритикувала білоруське спортивне начальство.

Представники олімпійського комітету Білорусі силою змушували дівчину повернутися в країну. Вони навіть купили їй квитки і з речами доставили в аеропорт, повідомив «Фонд спортивної солідарності».

Все почалося після того, як спортсменка виступила з публічною критикою дій білоруських спортивних функціонерів. Дівчина заявила, що вони не можуть нормально організувати роботу збірної.

Тімановська оприлюднила відеозвернення, у якому сказала, що мусить бігти естафету у 400 метрів. Спочатку вона не мала брати участі у цьому змаганні, однак, за її словами, начальство «накосячило» із документами інших спортсменок.

Білоруський фонд спортивної солідарності зазначає, що дівчина планує попросити притулок в посольстві Австрії в Токіо.

Тімановська мала летіти в Білорусь рейсом до Стамбула, однак відомо, що на цей рейс її не зареєстрували. Після прибуття в аеропорт, вона звернулася з проханням про допомогу до поліції і до Міжнародного Олімпійського комітету.

Наразі в аеропорт прибули представники ЗМІ, Міністерства закордонних справ Японії, білоруської діаспори. Посольство Польщі в Токіо вже погодилося надати білоруській спортсменці допомогу.

Як пише телеграм-канал «Беларусь головного мозга», Національний Олімпійський комітет Білорусі повністю контролює сім’я самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка. Сама Тімановська в інтерв’ю «Трибуні» заявила, що питання про її вивезення в Білорусь не перебуває на рівні федерації легкої атлетики чи міністерства спорту, а «на рівні вище». Також вона повідомила, що боїться повертатися в Білорусь, оскільки там її можуть ув’язнити. При цьому вона не боїться звільнення з команди.

НОК Білорусі заявив, що ухвалив рішення відправити Тімановську на батьківщину було ухвалено після огляду лікарів і викликано її «емоційно-психологічним станом». Однак сама спортсменка заявила, що лікарі її не оглядали і жодних рекомендацій не надавали.

Наразі Христина Тімановська перебуває у поліції. Питання про те, де вона перебуватиме вночі, вирішується.