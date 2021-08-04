Родіону Батуліну заборонили в'їзд на три роки

Громадська організація «Білоруський дім в Україні» заявила, що Родіона Батуліна не впустили до України та заборонили в'їзд. Він – заступник голови ГО Віталія Шишова.

В повідомленні йдеться, що Батулін виїхав на територію ЄС ще в середині липня. Він перервав свою поїздку після повідомлення про смерть голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова, однак не зміг потрапити до України.

На пункті пропуску «Устилуг», що на кордоні із Польщею, українські прикордонники повідомили йому про заборону в'їзду на три роки. Причина такого рішення невідома.

«Підстави заборони прикордонникам невідомі. Посилаються на "таємність" СБУ», – йдеться в повідомленні організації, опублікованому 4 серпня.

Журналісти звернулися за коментарем до Служби безпеки України з приводу цієї ситуації.

Родіон Батулін – один із засновників організації «Білоруський дім в Україні». Його також вважають пов'язаним із Сергієм «Боцманом» Коротких – виходцем із Білорусі, який брав участь у війні на Донбасі в складі батальйону «Азов» та отримав після цього українське громадянство.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 серпня, близько 8-ї години ранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці знайшли повішеним 26-річного громадянина Білорусі, голову ГО «Білоруський Дім в Україні» Віталія Шишова. Він не повернувся з пробіжки, на яку вийшов 2 серпня. Київська прокуратура кваліфікувала справу як умисне убивство.