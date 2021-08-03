Віталій Шишов займався допомогою постраждалим від режиму Олександра Лукашенка

У знайденого повішеним у київському парку очільника громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова правоохоронці зафіксували садна, здерту шкіру на носі, на лівому коліні та грудях, а також невелику потертість на верхній частині лівої губи. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко під час брифінгу, 3 серпня.

«У нього на цей час, що визначено, подряпини, просто здерта шкіра на носі, на лівому коліні та на грудях. Це характерно для разового падіння, як сказали експерти», – розповів Клименко.

Клименко також повідомив про «потертість» на лівій частині верхньої губи.

Зазначається, що експертиза покаже, чи це травми від побиття.

Силовики також спростували повідомлення низки українських ЗМІ про те, що за загиблим стежили і про це повідомляли в поліцію. За їхніми словами, Шишов не звертався до поліції через можливе стеження ні минулого, ні цього року.

Правоохоронці розглядають умисне вбивство з імітацією самогубства або самогубство. Можливо, під час розслідування зʼявляться інші версії. Зараз слідчі вивчають спосіб життя загиблого та його громадську діяльність.

«Щодо пенька. Відстань від зашморгу до землі 3 метри 8 см. Висота першого пенька 60 см, другого – 50, поруч є такий же пеньок. Зріст Віталія – 1,85 см. Подробиці будуть після проведення всіх необхідних експертиз», – зазначив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Як інформував ZAXID.NET, у вівторок, 3 серпня, близько 8-ї години ранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці знайшли повішеним 26-річного громадянина Білорусі, голову ГО «Білоруський Дім в Україні» Віталія Шишова. Він не повернувся з пробіжки, на яку вийшов 2 серпня. Київська прокуратура кваліфікувала справу як умисне убивство.

«Білоруський дім в Україні» – спільнота, створена для взаємодопомоги білорусам, які були змушені виїхати з країни через режим Олександра Лукашенка. Шишов у ній був головою та займався тим, що верифіковував перебіжчиків із Білорусі: хто справді тікає від режиму Олександра Лукашенка, а хто є агентом білоруського КДБ.