Віталій Шишов займався допомогою постраждалим від режиму Олександра Лукашенка

Сполучені Штати уважно стежитимуть за розслідуванням смерті глави Білоруського дому в Україні Віталія Шишова. Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс на брифінгу 4 серпня.

«Ми глибоко засмучені повідомленнями про трагічну смерть Віталія Шишова. Ми продовжимо уважно стежити за розслідуванням української влади щодо причин його смерті. Пан Шишов був важливим представником білоруського громадянського суспільства і був змушений жити за межами своєї країни через репресії проти журналістів, громадянського суспільства, політичної опозиції, спортсменів та простих громадян з боку режиму Лукашенко», – сказав Прайс.

Він нагадав, що останнім часом сталися «тривожні інциденти такого роду", зокрема примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair та нещодавня ситуація на Олімпіаді, коли білоруську спортсменку Христину Тимановську намагалися силоміць вивезти з Токіо до Білорусі.

«Ми ще раз закликаємо до припинення репресій, негайного звільнення всіх політичних в'язнів, справжнього діалогу з опозицією й громадянським суспільством і вільних та справедливих виборів з міжнародними спостерігачами», – зазначив Прайс.