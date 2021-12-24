У Чернівцях вночі, 22 грудня, біля дверей власного помешкання знайшли мертву 59-річну жінку. За інформацією поліції, її внаслідок конфлікту побив до смерті 55-річний сусід. Порушника затримали правоохоронці й повідомили чоловіку про підозру.

«Вночі 22 грудня до поліції надійшло повідомлення, про те що у Чернівцях за місцем проживання виявили тіло жінки без ознак життя. Правоохоронці за участю судово-медичного експерта оглянули померлу та виявили тілесні ушкодження голови та тулуба. Співробітники поліції затримали особу причетну до вбивства. Ним виявився раніше судимий 55-річний сусід померлої», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції за 24 грудня.

За версією поліції, між сусідами виник конфлікт. Чоловік був на підпитку й вдарив кілька разів жінку по голові та тулубі, а коли побачив, що жінка знепритомніла – втік з місця інциденту. Згідно з висновками експертів, жінка померла внаслідок удушення.

Поліцейські затримали правопорушника та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Наразі зловмисника тримають під вартою, триває досудове розслідування.