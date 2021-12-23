Прикордонники затримали 43-річного буковинця, який самотужки підробив сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Зробив це чоловік, щоб уникнути карантину і самоізоляції після перетину кордону. Виявили буковинця ще 15 грудня, однак про підробку стало відомо лише сьогодні, 23 грудня, з повідомлення прес-служби Нацполіції.

«43-річний мешканець села Тарасівці під час перебування на прикордонному контрольно-пропускному пункті пред’явив ковід-сертифікат з ознаками підробки. Правоохоронці з’ясували, що порушник не звертався до вказаного у довідці медичного закладу та не робив там щеплення від коронавірусу. Використовуючи домашню комп’ютерну техніку, зловмисник виготовив фальшиве міжнародне свідоцтво про вакцинацію на власне ім’я», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Сертифікат про вакцинацію буковинець підробив, щоб уникнути карантину після перетину кордону. Наразі поліцейські повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 та 4 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Триває досудове розслідування.