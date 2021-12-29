Ківерцівський райсуд призначив 7 років ув'язнення чоловікові, який побив до смерті свою дружину. Конфлікт між подружжям стався 11 вересня, тоді вони пили алкоголь разом із знайомою. На грунті ревнощів Олександр С. наніс дружині три удари в голову: один кулаком, ще два – ногою. Як наслідок, жінка отримала важкі травми голови і померла.

Як йдеться у вироку Ківерцівського районного суду від 23 грудня, сварка між чоловіком та дружиною сталась ввечері 11 вересня на грунті ревнощів. Обвинувачений Олександр С., який у момент конфлікту був п'яний, спершу вдарив дружину кулаком в обличчя, а потім двічі вдарив її ногою в голову. Згідно з висновком судмедекспертизи, жінка отримала важкі травми голови, які спричинили смерть.

У суді обвинувачений визнав провину та підтвердив обставини загибелі дружини. Зазначив також, що у шлюбі вони прожили понад 20 років і між ними ніколи не було сварок. Про чоловіка відомо, що він проживає у Ківерцях, раніше судимостей не мав.

Суд також допитав очевидицю, яка була свідком побиття. За словами жінки, у той вечір усі троє пили алкоголь, згодом через сварку чоловік вдарив дружину в голову кулаком. На місце викликала медиків, які надали допомогу. Пізніше чоловік знову став агресивний і двічі вдарив ногою жінку в ту ж рану, яку заподіяв раніше. Потерпіла заснула на ліжку, зранку виявилось, що вона не реагує на звуки. Тоді на місце знову викликали швидку, постраждалу госпіталізували.

Суддя Юлія Сіліч визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 121 ККУ (умисне важке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) та призначила йому 7 років та 3 місяці ув'язнення. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.