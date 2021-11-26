Охоронець ковельського ветсанзаводу під час раптової перевірки побив битою екс-заступника директора цього ж заводу. Інцидент стався у квітні 2021-ого, коли колишній працівник заводу на прохання директора мав перевірити, чи не перебуває охоронець у нетверезому стані на роботі. Під час цієї перевірки між чоловіками виник конфлікт і літній охоронець заводу битою побив екс-заступника директора. За нанесення легких тілесних ушкоджень суд призначив йому 1020 грн штрафу.

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 23 листопада, інцидент стався у квітні 2021 року. У суді обвинувачений охоронець Василь Т. не визнав провину. За його словами, в той день до шлагбауму ветсанзаводу приїхав Анатолій М., він почав провокувати сварку та обурюватись фактом, що охоронець перебуває на робочому місці у стані сп’яніння. Далі чоловік зайшов на територію заводу, через що охоронник вдарив його декілька разів дерев'яною битою по плечах. Василь Т. запевнив, що не був п'яним у момент конфлікту.

Як пояснив суду потерпілий Анатолій М., на ветсанзаводі він пропрацював 30 років, в тому числі заступником директора. Наразі він є приватним підприємцем. На завод чоловік приїхав на прохання директора, аби перевірити, чи охоронець перебуває у стані сп’яніння.

«На прохання пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння в закладі охорони здоров'я зі сторожки вийшов обвинувачений, який почав нецензурно лаятися, кидати в нього дошками. Після чого, взявши биту обвинувачений наніс йому удари по голові, тулубу та ногах», – йдеться у вироку. В результаті чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Про охоронця Василя Т. відомо, що він пенсіонер, судимостей не має, позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку в психіатра чи нарколога не перебуває.

Суддя Юлія Шергіна дійшла до висновку, що охоронець порушив ч.2 ст. 125 ККУ (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я). Йому призначили мінімальне за цією статтею покарання: 1020 грн штрафу. Зазначається, що оскаржити вирок можна протягом 30 днів у апеляційному суді.