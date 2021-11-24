Луцький міськрайонний суд призначив три роки тюрми хулігану, який вилив у обличчя незнайомої жінки пиво, а потім кинув у неї пакет зі сміттям. Інцидент стався ще у квітні 2021 року на автозаправці у селі Липини. Жінка отримала легкі тілесні ушкодження, оскільки у сміттєвому пакеті були скляні пляшки. У суді вона наполягала на суворому покаранні. Відомо, що Юрій Юзефович вже був судимий за хуліганство, тож суд врахував це як обтяжуючу обставину.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 18 листопада, інцидент стався 19 квітня близько 05:00 на заправці «WOG» в селі Липини. П’яний чоловік почав чіплятись до жінки під приводом знайомства, після чого безпричинно вилив їй у обличчя пиво із пляшки, яку тримав у руці.

Крім того, Юрій Юзефович дістав зі сміттєвої урни пакет, в якому були скляні пляшки, та кинув його у обличчя потерпілій Аліні М. Жінка встигла прикрити обличчя рукою, втім, вона все ж отримала різані травми долоні з пошкодженням м’яза. Судмедексперти кваліфікували їх як легкі тілесні ушкодження.

Допитаний у суді Юрій Юзефович розкаявся у вчиненому та попросив суворо не карати. Про чоловіка відомо, що він проживає у Луцьку, одружений, а також має судимість за хуліганство. З тюрми він вийшов у 2018 році. Постраждала Аліна М. попросила суворо показати чоловіка.

Суддя В’ячеслав Покидюк визнав Юрія Юзефовича винним у порушенні ч.3 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене вже судимою за це особою) та призначив йому ув’язнення на три роки. Вирок можна оскаржити у апеляційному суді протягом 30 днів.