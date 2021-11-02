Конфлікт трапився у магазині «Ромашка» в центрі Дрогобича, де продають продукти, побутову хімію, а також роблять каву та чай для клієнтів

Дрогобицький районний суд оштрафував на 850 грн місцевого жителя, який вилив гарячий чай в обличчя продавчині магазину. Свої дії чоловік пояснив тим, що обурився, бо йому в чай не поклали лимон.

Як вказано у вироку суду, зранку 12 жовтня Володимир Гарасевич зайшов у магазин «Ромашка» на вул. Пилипа Орлика у Дрогобичі. Він придбав чай з лимоном, втім продавчиня не додала у напій лимон. Це обурило клієнта і між ним з продавчинею виник конфлікт.

Під час сварки Володимир Гарасевич підійшов до продавчині і виплеснув їй в обличчя свій гарячий чай. Жінка отримала опіки обличчя І-ІІ ступеня.

Під час розгляду цієї справи в суді адвокат Гарасевича подав заяву, де вказано, що його клієнт визнає свою провину.

Суддя Зоряна Павлів, яка розглядала цю справу, визнала Володимира Гарасевича винним в умисному заподіянні легких ушкоджень продавчині і оштрафувала його на 850 грн.