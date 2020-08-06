Депутат Сколівської райради від «Батьківщини» вдарив в обличчя жінку

Депутат Сколівської районної ради вдарив жінку в обличчя, рісля цього вона впала на землю

Депутат Сколівської районної ради від ВО «Батьківщина» Степан Цмоканич вдарив жінку в обличчя. У прес-службі поліції Львівщини ZAXID.NET підтвердили інформацію про цей випадок, однак ким є потерпіла і деталі про неї не повідомляють. Відомо, що постраждала вже написала заяву до поліції, їй призначили судово-медичну експертизу.

Конфлікт трапився у вівторок, 4 серпня. Відео зняв і оприлюднив у Facebook 6 серпня очевидець Макс Мадоф. На відео видно словесну перепалку Степана Цмоканича із невідомою жінкою біля будинку у місті Сколе. Депутат з голим торсом близько хвилини про щось сперечається із жінкою, а потім завдає їй удару в обличчя, після чого жінка падає на землю.

Після цього Степан Цмоканич напав і на чоловіка, який знімав конфлікт на камеру. ZAXID.NET не вдалося отримати коментар депутата, телефони, які є в розпорядженні редакції не відповідають.

З 2015 року Степан Цмоканич є дупататом Сколівської районної ради від ВО «Батьківщина» (фото Степана Цмоканича)

Степанові Цмоканичу 48 років. У 2014 році балатуваввся до Верховної Ради від ВО «Батьківщина», однак не пройшов на виборах. Але у 2015 році він став депутатом Сколівської районної ради від ВО «Батьківщина». Крім того він є керівником Сколівської організації цієї ж партії. Працює Степан Цмоканич т.в.о. директора Сколівського військового лісгоспу. Окрім Степан Цмоканич є директором приватного підприємства «Карпатбуд-Сервіс».

Правоохоронці відкрили на нього кримінальне провадження за статтею 125 ч.1, нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. У разі доведення вини депутат заплатить 850 грн штрафу.