У Луцьку 32-річна жінка, яку жорстоко побив співмешканець, впала в кому. Інцидент стався 14 червня, в будинку на вулиці Конякіна. Про те, що потерпіла впала у кому, стало відомо лише 18 червня, після допису депутатки Луцької райради Ольги Максимяк.

За її словами, нині постраждала знаходиться у важкому стані. «Він бив її. Вона пробачала. Він вибачався, приносивши квіти. А вона їх приймала. Та 14 червня він знову її побив. На очах у семирічної доньки від її першого шлюбу. Дівчинку дивом тиран не зачепив. Але мама… 32-річна мама у комі, вже кілька днів без свідомості і у дуже важкому стані», – повідомила депутатка.

За інформацією прес-служби поліції Волині, інцидент стався у понеділок, 14 червня. Правоохоронців на місце викликали медики. Слідчо-оперативна група встановила, що жінку побив 33-річний чоловік.

За фактом нанесення тяжкого умисного ушкодження поліція розпочала кримінальне провадження. Кривднику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Ольга Максимяк повідомила, що наразі чоловік, згідно з рішенням суду, під нічним домашнім арештом.